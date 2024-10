Unfall in Wächtering: Auto stößt mit Schulbus zusammen

Im Rainer Ortsteil Wächtering ist am Donnerstag ein Auto mit einem Schulbus zusammengestoßen. Der Schaden ist beträchtlich, ansonsten ging das Unglück jedoch glimpflich ab.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 26-Jährige gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Albanusstraße einbiegen, übersah aber offenbar den Bus. Diesen steuerte eine 61-Jährige. Zudem befanden sich 15 Schülerinnen und Schüler in dem Omnibus. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Aufprall war jedoch glücklicherweise nicht so schlimm. So blieben die Insassen des Busses und die Unfallverursacherin unverletzt.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Die Kinder wurden durch einen Ersatzbus abgeholt. (AZ)