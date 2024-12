Unbekannter löst Kollision aus und begeht Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Kombi mit DON-Kennzeichen hat am Mittwochmorgen eine Kollision ausgelöst. Wie die Polizeit berichtet, fuhr der Gesuchte gegen 6.35 Uhr über die Auffahrtsspur Bäumenheim-Nord auf die Bundesstraße 2 in Richtung Donauwörth. Beim Einfädeln übersah dieser eine bereits auf der Hauptfahrbahn fahrende 41-Jährige mit ihrem VW Tiguan. Die Frau musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin konnte ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Mann in einem Ford Focus nicht mehr reagieren und prallte in das Heck des VW Tiguans. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Fahrer des silbernen Wagens, mit Donauwörther Kennzeichen, entfernte sich nach der Kollision unerlaubt. Daher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Rain bittet Hinweise an die Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

