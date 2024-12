Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gymnasiums

Auf dem Parkplatz des Gymnasiums Donauwörth ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen. Um 18.45 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Pkw mit Donauwörther Kennzeichen auf dem Parkplatz in der Pyrkstockstraße gegen einen geparkten, weißen Opel prallte. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Opel ein Frontschaden von geschätzten 3000 Euro.

Da sich das Verursacherfahrzeug entfernte ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, wurde die Polizei informiert. Die Beamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)