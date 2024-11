Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Donauwörth

Auf einem Parkplatz in Donauwörth ist es am Samstag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein roter Toyota Aygo parkte zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Kaiser-Karl-Straße. Eine unbekannte Person fuhr ihn in diesem Zeitraum am linken Heckbereich an und beschädigte ihn.

Der Verursacher des Unfalls entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)