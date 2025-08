Auto beschädigt: Unfallflucht bei Gasthaus

Zu einer Unfallflucht ist es in der Nacht von Freitag, 25. Juli, auf Samstag, 26. Juli, in Bayerdilling gekommen. Nach Angaben der Polizei beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Skoda, der in der Rainer Straße geparkt war. Dann flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Fahrerin des beschädigten Autos hatte dieses an jenem Freitag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gasthofes abgestellt. Als sie gegen 10 Uhr am nächsten Tag zu ihrem Wagen zurückkehrte, wies dieser hinten rechts einen Schaden an der Stoßstange auf. Dessen Höhe wird auf rund 2000 Euro beziffert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09090/70070 zu melden. (AZ)