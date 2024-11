Zeugin merkt sich Kennzeichen: Unfallflucht in Donauwörth

Auf einem Parkplatz in Donauwörth sind am Mittwoch zwei Autos kollidiert. Beide Autofahrer parkten um 11.36 Uhr rückwärts in der Kaiser-Karl-Straße aus. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Einer der Fahrer stieg aus, um sich den Schaden anzuschauen.

Der andere Autofahrer fuhr aber davon. Eine Zeugin sah die Situation und merkte sich das Autokennzeichen des wegfahrenden Autos. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrer werden laut Polizei aktuell geführt und sind noch nicht abgeschlossen. (AZ)