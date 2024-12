Unfallflucht auf Parkplatz von Verbrauchermarkt in Monheim

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Wemdinger Straße in Monheim einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Dies passierte am Donnerstag zwischen 11.50 und 12.10 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, stand ein schwarzer Mercedes auf einem der Stellplätze, die quer zum Haupteingang des Marktes liegen. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein anderer Pkw-Fahrer beim Rückwärts-Rangieren von einem gegenüberliegenden Stellplatz gegen das Heck des Mercedes geprallt sein. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)