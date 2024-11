Fahrzeug prallt gegen Laternenmast: Unfallflucht

Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug am Donnerstag gegen 21.35 Uhr in Auchsesheim offenbar rückwärts gegen eine Straßenlaterne geprallt und dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hörte eine aufmerksame Bewohnerin der Mühlfeldstraße einen lauten Knall.

Wenig später fuhr der Verursacher des Unfalls in der Mühlfeldstraße in unbekannte Richtung davon. An der Laterne entstand erheblicher Schaden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)