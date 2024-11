Rätselhafte Unfallflucht: Suche nach Fahrer von rotem Auto

Nach einem Auffahrunfall, an dem in Donaumünster zwei Fahrzeuge beteiligt waren, hat einer der Beteiligten aus nicht nachvollziehbaren Gründen das Weite gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr zu dem Zusammenstoß. Der Unbekannte bremste auf der Dillinger Straße ohne ersichtlichen Anlass stark ab und brachte seinen Pkw zum Stehen. Ein 38-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter folgte, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte auf das rote Auto mit DLG-Kennzeichen seines Vordermanns. Beide Männer stiegen daraufhin aus. Als der Transporter-Fahrer die Polizei verständigen wollte, stieg der andere Beteiligte wieder in seinen Wagen, der am Heck beschädigt wurde, und brauste Richtung Dillingen davon.

Der Zusammenstoß verursachte Schäden am Frontbereich des Transporters. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667. (AZ)