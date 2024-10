Auto wird in Donauwörth angefahren

In Donauwörth ist am Freitag ein Auto angefahren worden. Zwischen 9 Uhr und 12.15 Uhr wurde ein geparkter blauer Audi Q5 auf dem Parkplatz vom Onkologischen Zentrum in der Neudegger Allee im Bereich der linken Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um seine gesetzlichen Pflichten und meldete den Vorfall nicht. Am Audi entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)

