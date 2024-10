Haben sich in Donauwörth zwei Autos gestreift?

Eine Frau soll am Montag mit ihrem Auto in Donauwörth einen anderen Pkw gestreift und beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die 25-Jährige mit ihrem BMW um 17 Uhr auf der Kapellstraße stadteinwärts unterwegs. Der Verkehr stockte kurz vor der Einmündung in die Augsburger Straße, wo ein grauer VW-Golf am rechten Rand der Fahrbahn stand, um geradeaus in die Innenstadt zu gelangen. Die BMW-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach links in die Augsburger Straße abbiegen und überholte den Golf an der linken Seite. Sie bog ab und setzte ihre Fahrt über die Donaubrücke fort.

Nach Angaben des VW-Fahrers soll der Wagen der Frau beim Vorbeifahren die hintere linke Stoßstange seines Pkw berührt haben, an dem nun frische Kratzer zu sehen sind. Die Unfallverursacherin hielt nicht an, wurde aber später von der Polizei ermittelt. An ihrem weißen Wagen fanden sich ebenfalls frische Kratzer an der rechten vorderen Stoßstange. Trotz der Spuren bestreitet die Fahrerin den Zusammenstoß.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)