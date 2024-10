Geparkter Lkw beschädigt: Unfallflucht in Parkstadt

Vermutlich ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht auf Freitag in der Sternschanzenstraße einen geparkten Lastwagen durch einen Unfall beschädigt und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug zwischen 17.30 und 4.55 Uhr gegen den Laster, der gegenüber dem Freibad in der Nähe des Glascontainers geparkt war.

Beim Zusammenstoß wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)