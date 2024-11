Unbekannter beschädigt Auto in Donauwörth und flieht

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochvormittag in Donauwörth einen geparkten Volvo beschädigt und sich daraufhin aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei hatte die Fahrerin den Volvo zwischen 8.30 und 11.10 Uhr an mehreren Stellen im Stadtgebiet geparkt. In dieser Zeit soll ein Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange des geparkten Autos gefahren sein. An der Stoßstange fand sich ein roter Farbanrieb. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe der Bürger: Wer eine Kollision zwischen einem roten Fahrzeug und dem Volvo beobachtet hat und Hinweise auf das Unfallfahrzeug oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Diese ist unter der Telefonnummer 0906/706670 erreichbar. (AZ)

