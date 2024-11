Unfallflucht in einer Donauwörther Waschanlage

In der Waschanlage beim nahe des Donauwörther Kauflands ist es am Freitag zu einer Fahrerflucht gekommen. Gegen 10.20 Uhr war eine 63-Jährige dort mit ihrem Auto in der Waschanlage und hatte Probleme mit ihrem Automatikgetriebe. Ihr Auto blieb daraufhin stehen. Der unmittelbar hinter ihr stehende Wagen wurde durch die automatisierte Beförderung der Waschstraße auf das Heck des stehenden Autos geschoben, was zu einem Zusammenstoß führte. Als beide Autos aus der Waschstraße herausfuhren, fuhr das Auto, das auf das andere Fahrzeug aufgefahren war, ohne anzuhalten weiter. Der Schaden am Auto der 63-Jährigen betrug rund 1.500 Euro. Nun hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)

