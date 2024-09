Unbekannter beschädigt Auto in Donauwörth und flüchtet

Auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth kam es am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde ein geparkter Kleinwagen durch einen unbekannten Verursacher an der linken, hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Die aufnehmenden Beamten stellten zahlreiche Lackkratzer fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden um Hinweise an die Polizeiinspektion Donauwörth unter 0906/70667-0 gebeten. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kundenparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis