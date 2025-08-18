Icon Menü
Unfallflucht in Genderkingen: Radfahrer rammt geparktes Auto und fährt weg

Genderkingen

Unfallflucht: Fahrradfahrer prallt gegen Auto

Ein Radfahrer beschädigt in Genderkingen ein geparktes Auto und fährt davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
    Ein Unbekannter rammt in Genderkingen mit seinem Fahrrad ein Auto und flüchtet anschließend.
    Ein Unbekannter rammt in Genderkingen mit seinem Fahrrad ein Auto und flüchtet anschließend. Foto: Uli Deck/ dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat einen im Schulweg geparkten Pkw gerammt und dann die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Halter des VW-Golfs seinen Pkw im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 14 Uhr in der Straße am Schulweg, nahe der Einmündung zur Hauptstraße, am Fahrbahnrand geparkt. Während dieses Zeitraums stieß offensichtlich ein in östlicher Richtung fahrendes Fahrrad gegen das Heck des VW-Golfs.

    An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne den sogenannten gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen - also auf den Besitzer zu warten, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Zeugen, die zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rain unter der Tel.-Nr. 09090/70070 zu melden. (AZ)

