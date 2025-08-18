Unfallflucht: Fahrradfahrer prallt gegen Auto

Ein Unbekannter hat einen im Schulweg geparkten Pkw gerammt und dann die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Halter des VW-Golfs seinen Pkw im Zeitraum zwischen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 14 Uhr in der Straße am Schulweg, nahe der Einmündung zur Hauptstraße, am Fahrbahnrand geparkt. Während dieses Zeitraums stieß offensichtlich ein in östlicher Richtung fahrendes Fahrrad gegen das Heck des VW-Golfs.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne den sogenannten gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen - also auf den Besitzer zu warten, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Zeugen, die zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rain unter der Tel.-Nr. 09090/70070 zu melden. (AZ)

