Fahrer beschädigt bei Unfall Verkehrsschilder und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat nahe Monheim durch einen Unfall mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Verursacher auf der Staatsstraße von Wemding her, als er im Kreisverkehr in Richtung B2 die Schilder rammte. Er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wurde am Sonntagmorgen entdeckt.

Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise zu der Unfallflucht. Die Inspektion in Donauwörth nimmt unter der Telefonnummer 0906/706670 Hinweise entgegen. (AZ)