Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Wemding ein anderes Auto gestreift und eine Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in einem Zeitraum von nur zehn Minuten gegen 14.30 Uhr. Der bislang unbekannte Fahrer prallte dort gegen die Heckstoßstange des abgestellten Hyundai einer 41-Jährigen mit Zulassung Amberg-Sulzbach.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Da der Unbekannte ohne Meldung zu erstatten davonfuhr, leitete die Polizei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)