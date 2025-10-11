Zwei Unfallfluchten mit hohem Sachschaden

In Bäumenheim und in Monheim haben sich am Freitag zwei Unfallfluchten ereignet. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz beim Rathaus in Bäumenheim der Wagen eines 72-jährigen Mannes angefahren. Am Auto entstand im Bereich der Frontstoßstange ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich zu melden. In Monheim stellte eine 37-jährige Frau ihren Wagen gegen 7.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Schulstraße ab. Als sie gegen 12 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Schaden an der Fahrertür, der auf etwa 3000 Euro beziffert wird. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

