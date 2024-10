Nach Unfall bei Ebermergen: Komission prüft Maßnahmen

Nach dem schweren Unfall am Montag bei Ebermergen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, soll es nun nach Angaben der Polizei Beratungen über weitere Maßnahmen geben. Die Unfallkommission des Landkreises Donau-Ries plant einen Ortstermin, um mögliche Verbesserungen und verkehrsrechtliche Maßnahmen zu besprechen.

Vertreter der Polizei, des staatlichen Bauamtes Augsburg und des Landratsamtes nehmen an der Beratung teil. Ziel sei es, die Zahl der Unfälle in diesem Bereich zu reduzieren. So möchte man der festgestellten Häufigkeit von schweren Unfällen in dem Einmündungsbereich entgegenwirken. (AZ)