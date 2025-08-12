Bayerns Schnupfer-Krone bleibt im Donau-Ries

Bei der 54. Bayerischen Schnupfmeisterschaft gaben die Damen des SC Unterbuchs eine beeindruckende Kostprobe ihres Könnens ab. In der Turnhalle Ronsberg sicherten sich die Schnupferinnen aus der Gemeinde Daiting bei der vom SC Dingisweiler veranstalteten Meisterschaft alle möglichen Podestplätze. Im Einzel verteidigte Regina Eder ihren Titel aus dem Vorjahr mit einer geschnupften Menge von 4,924 Gramm. Mit der aktuellen Weltmeisterin Petra Leinfelder (4,897) und der ebenfalls für den SC Unterbuch startenden Marianne Strauch (4,833) war der Podest-Hattrick aus Unterbucher Sicht perfekt. Komplettiert wurde der Erfolg noch durch den Titel in der Mannschaftswertung. Zusammen mit den Teamkolleginnen Helga Herz und Heike Wanner lag man in der Endabrechnung mehr als ein Gramm vor den SC Dingisweiler Damen. Bei den Herren landete der SC Unterbuch im Team-Wettbewerb ebenfalls auf dem Podest. Mit einem Gesamtergebnis von 19,732 Gramm musste man sich lediglich dem neuen Titelträger SC Dettenhofen und dem SC Oberlauterbach auf Rang zwei geschlagen geben. Die Mausfall-Schnupfer Unterbuch schafften mit einem starken neunten Rang den Sprung in die Top 10. Im Einzel krönte sich Erich Driendl vom SC Knodorf-Irsching mit 4,987 Gramm, Christian Knaur (4,976/SC Dettenhofen) und Alois Mußack (4,961/SC Dingisweiler) folgten auf den Plätzen zwei und drei

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!