Unter beim schnupfen vorne

Unterbuchs Damen überragen bei Deutscher Meisterschaft Bei der Deutschen Meisterschaft im Schnupfen stellten die Damen des SC Unterbuchs ihre Klasse beeindruckend unter Beweis. Bei den Herren ging es wesentlich enger zu. Bei der 56. Deutschen Schnupfmeisterschaft in Oberlauterbach setzten die Damen des SC Unterbuchs ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel führte kein Weg vorbei an den Vertreterinnen des Schnupfclubs aus der Gemeinde Daiting. Im Einzel sicherte sich Regina Eder den Titel mit einer geschnupften Menge von 4,954 Gramm. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Vereinskolleginnen Tanja Gayr (4,919) sowie die aktuelle Weltmeisterin Petra Leinfelder (4,909). Die ebenfalls für den SC Unterbuch antretende Marianne Strauch landete mit 4,819 Gramm auf Rang vier. Damit dominierten die Schnupferinnen aus Unterbuch auch in der Mannschaftswertung. Zusammen mit Helga Herz auf Rang acht (4,708) sicherte man sich den Titel mit einem Gesamtergebnis von 19,601 Gramm vor Damenprise Latsch (18,686) und dem zweiten Team des SC Unterbuchs, den Kesseltalschnupfern (16,770). Knappes Rennen bei den Herren Bei den Herren durfte sich im Einzel Lokalmatador Konrad Plöckl vom SC Oberlauterbach mit 4,974 Gramm über den Titel freuen. Mit zwei Tausendstel Gramm weniger musste sich Hermann Siegl (SC Dettenhofen/4,972) als Zweitplatzierter geschlagen geben. Dessen Vereinskollege Christian Knauer (4,964) komplettierte das Podest. In der Teamwertung drehte sich das Bild jedoch. Dort war es der SC Dettenhofen, der sich mit einem Gesamtergebnis von 19,859 Gramm zum Sieger kürte. Der SC Oberlauterbach (19,828) sicherte sich vor dem SC Unterbuch (19,734) Rang zwei Insgesamt trat der SC Unterbuch mit drei Teams bei der Meisterschaft an. Die Mausfall Schnupfer landeten auf Rang acht (19,124), während Usseltal (16,749) Platz 20 belegte

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!