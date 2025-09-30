Eine großartige Serenade zum 70. Geburtstag in Wemding

Nach Sonnenuntergang verwandelte sich der Festplatz am Johannisweiher in Wemding zuletzt in eine stimmungsvolle Konzertbühne: Die Stadt- und Jugendkapelle Wemding feierte gemeinsam mit dem Musikverein Fünfstetten ihr 70-jähriges Bestehen und lud zu einer außergewöhnlichen Serenade ein, die das Publikum nicht nur musikalisch begeisterte, sondern auch einem guten Zweck diente.

Das Programm wurde feierlich mit dem Marsch „Weiß-Blau“ eröffnet, gemeinsam intoniert unter der Leitung von Wemdings Dirigent Peter Million. Nach dieser musikalischen Begrüßung hieß Theo Knoll, ehemals selbst Musiker der Stadtkapelle, die zahlreichen Gäste willkommen. In bewährter Weise führte er durch den Abend und gab dabei auch Einblicke in die Bedeutung des Begriffs „Serenade“: eine unbeschwerte, unterhaltsame und leichte Musik unter heiterem Himmel darzubieten – abgeleitet von dem italienischen „al sereno“ – wurde an diesem Abend lebendig und eindrucksvoll erlebbar.

Moderne Töne am Wemdinger Johannisweiher

Zunächst übernahm Roland Weiß, Dirigent des Musikvereins Fünfstetten, das Zepter. Mit dem konzertanten Marsch „Marcia Augustana“ und der „Festlichen Serenade“ sorgten die Musikanten aus Fünfstetten für einen schwungvollen Auftakt. Es folgte die Stadt- und Jugendkapelle Wemding, die unter Peter Million den feierlichen Militärmarsch „Des großen Kurfürsten Reitermarsch“ sowie die „Festliche Serenade“, auch bekannt als schwäbischer Zapfenstreich, zum Besten gab.

Im zweiten Teil wurde das musikalische Angebot moderner und abwechslungsreicher: Der Musikverein Fünfstetten bewies mit „Nessaja“ von Peter Maffay und dem bewegenden Arrangement „Midnight Tears“ von Manfred Schneider, wie vielseitig und zeitgemäß Blasmusik sein kann. Anschließend sorgte die Jubelkapelle mit „Voices“ von Vangelis und „Heal the World“ von Michael Jackson bei den Gästen für emotionale Stimmung am See.

Besonderer Konzertabend in Wemding

Mit „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern (Fünfstetten) und dem traditionellen „Schwabengruß“ (Wemding) gingen die Einzeldarbietungen zu Ende. Zum Finale erklang mit der Hymne „Wir Musikanten“, gespielt von beiden Kapellen, ein gemeinsames Zeichen der Verbundenheit aller Mitwirkenden. Unter großem Applaus bedankte sich Peter Million bei allen Musikanten, den Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr Wemding, dem Helferteam und insbesondere auch bei allen Gästen für den Applaus, aber auch für die großzügigen Spenden, die beide Kapellen der Caritas-Tagespflege „Haus Verecunda“ zukommen lassen werden. In der lauen Abendstimmung bildeten ein italienisches „Buona Sera“ – „Guten Abend“ von Theo Knoll und die feierliche Bayernhymne den würdigen Abschluss für einen ganz besonderen Konzertabend unter freiem Himmel. (AZ)