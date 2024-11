Reifen von Auto und Wohnmobil zerstochen

In Bäumenheim haben Unbekannte Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitag zeigte eine Anwohnerin aus der Gartenstraße an, dass ihr ein Reifen an ihrem Auto beschädigt worden war. Die Frau hatte ihr Auto dort im Bereich der Hofeinfahrt am Dienstag gegen 18 Uhr geparkt. Am Mittwoch bemerkte sie gegen 12 Uhr, dass der vordere linke Reifen zerstochen worden war.

Am Freitag sah sie, dass in der Nacht auf 1. November, das auch ein Reifen am Wohnmobil ihres Sohnes, das ebenfalls in der Nähe ihres Hauses geparkt war, platt war. Auch dieser wurde mit einem spitzen Gegenstand angegangen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/70667-0. (AZ)