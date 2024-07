Vandale besprüht Auto und schlägt Auspuff ab

Ein Vandale machte sich mutwillig an einem geparkten Auto zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, passierte das am Sonntag im Zeitraum von 12.30 bis 14 Uhr im Parkdeck der Donaumeile in Donauwörth. Dort hatte eine 39-jährige Frau ihren schwarzen Peugeot 307 abgestellt. Als sie zurückkam, hatte eine unbekannte Person das Fahrzeug mit Rasierschaum besprüht und den Auspuff abgeschlagen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

