Unbekannter beschädigt geparktes Auto in der Kapellstraße

Ein unbekannter Täter hat am Freitag ein Auto in Donauwörth beschädigt. Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr wurde vermutlich mit einem Gegenstand gegen den Dachrahmen eines blauen Skoda Fabia, der in der Kapellstraße geparkt war, geschlagen. Es entstand eine etwa faustgroße Delle. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906-70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

