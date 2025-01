Vandalismus: Unbekannte verwüsten Gartenhütte

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen sämtliche Glasscheiben einer Gartenhütte in Donauwörth zertrümmert. Wie die Polizei berichtet, zerstörten die bisher unbekannten Vandalen zudem diverse Gegenstände in der Hütte, die auf einem Grundstück in der Industriestraße steht.

Der durch den Vandalismus entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Donauwörth sicherten Spuren. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Dienststelle zu melden. (AZ)