E-Bike beschädigt: Unbekannter kappt Kabel

Ein bisher unbekannter Täter hat sich in Wemding an einem geparkten E-Bike zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei stand das blaue Pedelec vom Typ Giant Dailytour E+ ab Dienstag, 9.45 Uhr, bis 10.30 Uhr des Folgetages auf dem Fahrradabstellplatz vor dem Spielplatz am Johannisgraben. Der Unbekannte zwickte an dem Rad sämtliche Verkabelungen durch. Dieses ist dadurch unbrauchbar.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeibeamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)