Hausmauer in Wemding beschmiert

In der Halloweennacht wurde in Wemding eine Hausmauer beschmiert. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag wurde zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr morgens an einer Hausmauer laut Polizei ein Penis in roter Farbe auf die Wand gemalt. Zeitgleich wurde auch die Straße und ein Verkehrszeichen mit derselben Farbe beschmiert. Wer Angaben zum Tathergang oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

Hausmauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis