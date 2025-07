Parken in der Donauwörther Reichsstraße: An dieser Stelle wird es bald teuer

Der Parkscheinautomat ist längt abmontiert, die gepflasterte Fläche ist optisch als Aufenthaltsfläche gestaltet und signalisiert auf diese Weise keinerlei Parkbuchten mehr. Doch der Mensch im Allgemeinen ist ein Gewohnheitstier - der Autofahrer macht da keine Ausnahme: Die veränderte Parksituation in der Donauwörther Reichsstraße ist noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen. Vor dem Gebäudekomplex Reichsstraße 37 bis 45 werden nach wie vor munter Autos und Motorräder abgestellt, obwohl dort rein rechtlich keine Erlaubnis mehr besteht.

Im Zuge des aufgewerteten Münsterplatzes mit Stufen, Springbrunnen und Bänken sind auch diese benachbarten Parktplätze weggefallen. „Wir sind damit in der Attraktivierung der Reichsstraße einen großen Schritt weitergekommen“, so Pressesprecher Mirko Zeitler von der Stadt Donauwörth auf Nachfrage. Dem Vernehmen nach will die Bäckerei Ihle ihren Außenbereich auf der nun größeren Fläche erweitern, doch ist dazu bislang kein Antrag bei der Stadt eingegangen. „Sollte der Wunsch seitens Ihle bestehen, werden wir ihn selbstverständlich wohlwollend prüfen“, so Zeitler.

Icon Vergrößern Vor der früheren Marienapotheke nahe der Kurve zur Pflegstraße wurden sieben neue Parkbuchten geschaffen. Foto: Barbara Würmseher Icon Schließen Schließen Vor der früheren Marienapotheke nahe der Kurve zur Pflegstraße wurden sieben neue Parkbuchten geschaffen. Foto: Barbara Würmseher

„Die Stadt hält ihr Versprechen“

Weniger werden soll die Anzahl der Parkplätze in der Donauwörther City indes nicht. Sie werden lediglich dauerhaft verlegt. Ein Teil ist jetzt vor der ehemaligen Marienapotheke - Kurve zur Pflegstraße - angesiedelt, weitere in der Kronengasse und weitere drei vor der Donauwörther Niederlassung der Sparkasse Nordschwaben. Zwei weitere werden mittelfristig noch in der Sonnenstraße geschaffen und - wenn das Tanzhaus fertiggestellt ist - werden auch in der Mangoldstraße zusätzliche Parkplätze entstehen. „Schon jetzt hält die Stadt somit ihr Versprechen, dass die Parkplätze in der Reichsstraße nicht ersatzlos wegfallen“, erklärt Zeitler die Situation.

Zum Falschparken vor Ihle/Rupprecht verhält sich die Stadt Donauwörth derzeit noch zurückhaltend. Kontrollen finden momentan lediglich verhalten statt - Auto- und Motorradfahrer müssen noch nicht mit drastischen Bußgeldern rechnen. Das wird sich freilich in Kürze ändern. Mirko Zeitler: „Nach dem Reichsstraßenfest werden wir verstärkt kontrollieren.“

Icon Vergrößern Die Donauwörther Niederlassung der Sparkasse Nordschwaben hat ihren Parkplatz geöffnet. Foto: Barbara Würmseher Icon Schließen Schließen Die Donauwörther Niederlassung der Sparkasse Nordschwaben hat ihren Parkplatz geöffnet. Foto: Barbara Würmseher

Die Sparkasse macht Parkplätze öffentlich verfügbar

Neu ist auch die Parksituation der Sparkasse auf ihrem eigenen Gelände in der Kronengasse. Dort wurde jetzt die Option geschaffen, von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, für 2,50 Euro pro Stunde zu parken. Früher standen die zwölf Außenparkplätze ausschließlich Kunden zur Verfügung. Die gehören auch nach wie vor zu den favorisierten Parkenden, dennoch will auch die Sparkasse Parkraum in der Innenstadt schaffen, wie sie auf Nachfrage sagt.