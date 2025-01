Veranstaltungen 2025 in Wemding: Abba, Fuchsien und Feste

Eine ganze Reihe von Konzerten, Märkten und Festen steht auch in diesem Jahr in der Stadt Wemding an. Hinzu kommen Märkte und andere Veranstaltungen, die Besucherinnen und Besucher aus der Kommune und zum Teil weit darüber hinaus anlocken. Hier eine Übersicht.

In den ersten Wochen des Jahres steht in Wemding der Fasching im Mittelpunkt. Der närrische Kalender sieht Folgendes vor: am 19. Januar die Narrenmesse in der Stadtpfarrkirche, am 16. Februar den Seniorenball, am 22. Februar den Wemdosiaball unter dem Motto „66 Jahre Glitzer & Glamour“, am 27. Februar den Weiberfasching in der Stadthalle, am 1. März den Kolpingball, am 4. März den „Gaudiwurm“ in der Altstadt und am 22. März das Männerballett-Turnier.

„Abba“-Show in Wemding am 1. April ist schon fast ausverkauft

Schon über 600 Tickets sind für die „Abba“-Show am 1. April in der Stadthalle verkauft. Nach Auskunft der Stadt gibt es noch Restkarten in der Tourist-Information und im Internet. Die Jugend- und Stadtkapelle feiert ihr 70-jähriges Bestehen mit mehreren Auftritten: am 17. Mai mit einem Kirchenkonzert, am 20. September mit einer Serenade am Johannisweiher und am 22. November mit einem Jubiläumskonzert.

Der Fuchsien- und Kräutermarkt in Wemding findet am 24./25. Mai statt

In der Stadt werden 2025 wieder mehrere Märkte mit verkaufsoffenen Sonntagen verknüpft. Den Start macht am 6. April der Ostermarkt. Das größte Ereignis des Jahres in Wemding ist traditionell der Fuchsien- und Kräutermarkt. Er findet am 24. und 25. Mai statt. Erstmals pendelt dabei ein Bus zwischen der Stadt und dem Bahnhof Otting-Weilheim. Der Gewerbeverband Wemding veranstaltet am 5. und 6. Juli eine Gewerbeschau auf den Flächen der Firmen am Stadelmüllerweg. Der Martinimarkt ist auf den 2. November terminiert.

Das Waldseefest in Wemding ist für 28. und 29. Juni geplant

Das Waldseefest, das im vorigen Jahr der Stadt zufolge ein „absoluter Höhepunkt des Sommers“ war, geht am 28. und 29. Juni über die Bühne. Die Konzertreihe „Musik am Marktplatz“ startet Anfang Juni. Das Amerbacher Dorffest findet am 26. und 27. Juli statt. Das „Picknick im Stadtgraben“, das die Tourist-Info und das Jugendreferat auf die Beine stellen, ist am 1., 8. und 22. August vorgesehen.

„Vorhang auf“ heißt es bei den Aufführungen der Theaterfreunde (ab 4. Mai) und beim Kolpingtheater (ab 18. Oktober). Anlässlich der Rosetti-Festtage spielt das Bayerische Kammerorchester am 15. Juni in der Wemdinger Stadtpfarrkirche. In der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein findet am 20. Juli die beliebte Fahrzeugsegnung statt. Der Weihnachtsmarkt 2025 auf dem Marktplatz läuft vom 3. bis 7. Dezember. (AZ)