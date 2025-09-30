Icon Menü
Tagmersheim

Verkehrskontrolle: Alkoholisierte Autofahrt in Tagmersheim

Die Polizei führt eine reguläre Verkehrskontrolle durch. Der kontrollierte Fahrer weißt Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest liefert Antworten.
    Bei einem Mann wurde ein Alkoholtest durchgeführt.
    Bei einem Mann wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat einen 55-jährigen Autofarher in Tagmersheim aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten führten am Montag, um 11.30 Uhr, eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle in der Andreas-Wünsch-Straße durch. Da Alkoholgeruch wahrnehmbar war, folgte ein Alkotest vor Ort. Dieser ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein des 55- Jährigen sicher. Eine Blutentnahme erfolgte auf der Donauwörther Wache. (AZ)

