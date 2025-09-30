Verkehrskontrolle: Alkoholisierte Autofahrt in Tagmersheim

Die Polizei hat einen 55-jährigen Autofarher in Tagmersheim aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten führten am Montag, um 11.30 Uhr, eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle in der Andreas-Wünsch-Straße durch. Da Alkoholgeruch wahrnehmbar war, folgte ein Alkotest vor Ort. Dieser ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr ein und stellten den Führerschein des 55- Jährigen sicher. Eine Blutentnahme erfolgte auf der Donauwörther Wache. (AZ)

86704 Tagmersheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis