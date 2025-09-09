Icon Menü
Verkehrskontrolle der Polizei am Montagmorgen in Donauwörth: Drei Fahrer bekommen Ärger

Donauwörth

Kontrolle am Montagmorgen: Polizei stoppt 50 Fahrzeuge

Bei einer größeren Kontrolle überprüft die Polizei in Donauwörth am Montag 50 Fahrzeuge und die Personen, die damit unterwegs sind. Drei von ihnen bekommen Ärger.
    •
    •
    •
    Polizei Kontrolle Symbolbild Symbolfoto Die Polizei erwischte in Donauwörth einen Mann mit Alkohol am Steuer.
    Polizei Kontrolle Symbolbild Symbolfoto Die Polizei erwischte in Donauwörth einen Mann mit Alkohol am Steuer. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Bei einer größeren Kontrolle im Berufsverkehr am Montagmorgen hat die Polizei in Donauwörth rund 50 Fahrzeuge und die Personen in ihnen überprüft. Dabei stellten die Beamten drei Verstöße fest.

    Die Aktion führte die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth zusammen mit örtlichen Polizeiinspektion (PI) und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durch. Die Kontrollstelle befand sich in der Industriestraße. In der Zeit zwischen 5.30 und 8.30 Uhr unterbanden die Kräfte bei drei Personen die Weiterfahrt. Ein 45-Jähriger, der mit dem Auto unterwegs war, besitzt nicht die erforderliche Fahrererlaubnisklasse. Ein 36-Jähriger überschritt mit seinem Kleintransporter das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um mehr als 25 Prozent (4,9 Tonnen). Außerdem war die Ladung ohne jegliche Sicherung.

    Ein 55-Jähriger zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Es besteht der Verdacht auf Cannabis-Konsum. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. (AZ)

