BMW-Fahrer bedrängt und beschimpft auf B16 eine 18-Jährige

Auf der B16 zwischen Donauwörth und Tapfheim hat sich am Montagmorgen ein Autofahrer völlig danebenbenommen. Der Unbekannte, der einen BMW steuerte, bedrängte laut Polizei eine junge Pkw-Fahrerin, beschimpfte diese und beschädigte ihren Wagen.

Dies alles geschah um circa 7.40 Uhr. Zu dieser Zeit war die 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Tapfheim unterwegs. Nach dem Überholen eines Schulbusses drängte der Fahrer des weißen BMW der Fünfer Serie die Frau mit ihrem Pkw zum Fahrbahnrand hin ab. Anschließend überholte der der Mann die 18-Jährige und bremste diese bis zum Stillstand aus. Der Gesuchte stieg aus, beschimpfte die 18-Jährige und schlug in die Fahrertüre des Opel. Es entstand am Lack ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Dann fuhr der Mann davon. Die Vorkommnisse beobachteten mehrere unbeteiligte Zeugen.

Der gesuchte Verkehrsrowdy von der B16 ist 20 bis 30 Jahre alt und muskulös

Der Verkehrsrowdy wird so beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, kräftige, muskulöse und große Statur, südländische Erscheinung. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung ein. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Auch Verkehrsteilnehmer, die selbst durch den BMW-Fahrer behindert oder gefährdet wurde, wird gebeten, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)