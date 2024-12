Vermisste nach eineinhalb Wochen tot aufgefunden

Im Fall der seit dem 25. November vermissten Rentnerin aus Rain gibt es eine traurige Nachricht: Die Frau ist tot. Ihre Leiche wurde am Mittwoch in der Donau gefunden.

Nach Angaben der Polizei geschah dies an der Staustufe bei Bertoldsheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die 79-Jährige war seit neun Tagen verschwunden. Die Polizei hatte eine größere Suchaktion gestartet, an der auch die Wasserwacht beteiligt war. Am 26. November wurde das Fahrrad der Seniorin nahe der Lech-Staustufe Feldheim entdeckt.

Deshalb konzentrierten die Einsatzkräfte die weitere Suche auf den Bereich des Lechs und der Donau. Die Vermutung, die Frau könnte dort zu Tode gekommen sein, bestätigte sich nun. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. (AZ)