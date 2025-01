Vorsicht Einbrecher: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter hat in Donauwörth versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Täter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Härpferstraße verschaffen. Dabei habe er die Eingangstüre des Gebäudes mittels eines Werkzeuges gewaltsam bearbeitet. Aufgrund der massiven Bauweise scheiterte der Versuch, die Türe aufzuhebeln.

Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Polizeibeamte sicherten die Spuren und nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)