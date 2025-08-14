Freizeitgestaltung im Donau-Ries-Kreis: Veranstaltungen und Ausflugstipps für das Wochenende

Ob für Familien mit Kindern, Urlaubsgäste oder Daheimgebliebene in den Ferien – stellt sich besonders am Wochenende - oft die Frage, welche Freizeitangebote es in der Region gibt. Hier finden Sie eine Auswahl an Veranstaltungen und Ausflugsmöglichkeiten im Landkreis Donau-Ries für das kommende - lange - Wochenende.

Führungen und Museen

Vom 15. bis 19. August lädt das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen zu den Rieser Dampftagen ein. Neben dem regulären Museumsbetrieb bietet das Programm auch Dampfzugfahrten Richtung Gunzenhausen und Harburg. Geöffnet ist täglich von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren. Kinder unter 5 Jahren sind frei.

Es gibt eine Reihe von offenen Führungen durch Donauwörths Geschichte. Während etwa bei der Familienführung Kinder auf Wappensuche gehen können, erfahren die Erwachsenen von der Bedeutung der ehemals freien Reichsstadt. Beginn ist um 16 Uhr bei der Städtischen Touristen Information (Rathausgasse 1). Alle Führungen können bei der Tourist-Information unter 0906/789-152, per Mail fuehrungen@donauwoerth.de oder online gebucht werden.

Feste und Märkte

Plattenparty Riedlingen: Die Feuerwehr Riedlingen lädt am Freitag, 16. August, zur Plattenparty ab 21 Uhr auf dem Parkplatz des Naherholungsgebiets an der B16 in Donauwörth. Für Musik sorgt DJ Haggis. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen teilnehmen (nach Mitternacht mit unterschriebener Erziehungsbeauftragung). Es gibt Getränke und Speisen.

Dorffest Heuburg: Am 16. und 17. August lädt die Feuerwehr Heuberg zum Fest am Kirchplatz ein. Der Eintritt ist frei. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr Speis und Trank, ab 20 Uhr spielt die Folk-Band Nordilo. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Beginn mit einem Gottesdienst und der Verabschiedung von Pfarrer Paulsteiner. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, umrahmt von der Stadtkapelle Oettingen, danach Kaffee, Kuchen und Kinderprogramm. Ab 17.30 Uhr klingt das Fest mit Grillgut, Käse und Barbetrieb aus. Infos unter 09082/70952.

Feldtag Mertingen: Am 17. August findet auf dem Gelände in der Nähe des Reitvereins und Tennisclubs in Mertingen der Feldtag der Bulldog- und Oldtimer-Freunde Mertingen 91 e.V. statt. Gezeigt werden Oldtimer-Fahrzeuge verschiedener Art. Zudem gibt es Vorführungen, darunter der Einsatz eines Bindemähers, das Dreschen mit einer Dreschmaschine sowie das Pflügen mit einer Kettenraupe. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Musik in Harburg : Am 17. August tritt die Rockband RedOut am Wörnitzstrand in der Grasstraße auf. Der Eintritt ist kostenlos, die Musiker freuen sich über Ihre Spende in den Hut. Das Konzert findet zwischen 18 und 19:30 statt.

Orgelmusik zur Marktzeit in Nördlingen: Am 16. August treten Michaela Kögel (Gesang) und Thomas Werner (Orgel) in der St.-Georgs-Kirche in Nördlingen auf. Das Konzert beginnt um 12 Uhr.

Sommerkonzerte in Nördlingen : Am 16. August ab 18 Uhr treten im Rahmen der Sommerkonzerte Rieser.Heimat.Mugge zwei Gruppen CassandraSimonMusic und ohne Paul auf. Begleitet von den Gerichten und Weine des spanischen Que Rico. Das Konzert findet am Kriegerbrunnen statt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite der Stadt Nördlingen verfügbar.