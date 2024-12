Eine innere Reise nach Weihnachten: Das Vokalensemble Vocativ auf Gut Sulz

Was ist Weihnachten tatsächlich? Worum geht es im Ursprung? Und wie kann diese Botschaft so innig wie möglich zum Klingen gebracht werden? - Wer sich in diesen Tagen auf die Suche nach dem eigentlichen Fest macht, für den sind Konzerte wie das jüngste auf Gut Sulz die Antwort. In seiner Behutsamkeit, seiner sachten Anmut holt es das Publikum ab zur inneren Reise nach Weihnachten.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vokalensemble Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis