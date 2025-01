Unfall in Wemding: Fahrer handelt vorbildlich

Ein Autofahrer ist am Donnerstag um 18 Uhr in der Valeostraße in Wemding mit dem Heck eines geparkten Ford zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, reagierte der Unfallverursacher vorbildlich: Der 44-Jährige wartete 40 Minuten vor Ort und meldete dann den Unfall der Polizei. Auch hinterließ er einen Zettel am Auto und informierte einen nahegelegenen Betrieb über den Unfall.

Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei verzichtete auf eine Strafe und benachrichtigte den Halter des beschädigten Fahrzeugs. (AZ)