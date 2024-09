Unfall in Kreisverkehr nach Ausweichmanöver in Donauwörth

Zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Anhängergespann kam es am Samstagnachmittag in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei wollte ein 54-Jähriger mit Pkw und Anhänger von der Artur-Proeller-Straße kommend in einen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen 25-jährigen Autofahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 25-Jährige aus, prallte jedoch mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Wagen war anschließend nicht mehr fahrbereit. (AZ)

