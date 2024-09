Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in der Sallinger Straße

Wegen einer missachteten Vorfahrt hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall in der Sallinger Straße ereignet. Eine 83-Jährige wollte mit ihrem VW Polo gegen 15.15 Uhr vom „Alten Bahndamm“ kommend nach links auf die Sallinger Straße einfahren und übersah eine vorfahrtsberechtigte 78-Jährige, die mit ihrem Ford auf der Sallinger Straße in Richtung Westspange unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. (AZ)

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrtsregel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis