Betrügerische Anrufe: Mann gibt Geld in vierstelliger Höhe frei

Ein Bürger aus dem Landkreis erhielt am Mittwoch in den späten Abendstunden eine Benachrichtigung auf sein Mobiltelefon. Nach Angaben der Polizei erweckte die Nachricht den Anschein, von dessen eigener Bank zu stammen. Den Anweisungen zur Eingabe von persönlichen Daten auf eine weitergeleitete Internetseite leistete der Mann Folge. Anschließend wurde er von einer angeblichen Bank-Mitarbeiterin angerufen und aufgefordert, Buchungsaufträge von seinem Konto über Push-Tan freizugeben. Ihm wurde suggeriert, hiermit nicht genehmigte Abbuchungen zurückzuholen. Dem war allerdings nicht so. Vielmehr gab er Gelder in vierstelliger Höhe via Überweisung frei. Genau gleiche Masche wandten die Betrüger bei einer Dame am Dienstagnachmittag an. Auch hier hatten sie Erfolg. Die Frau gab unbedacht Transaktionen von fast 5000 Euro frei. (AZ)

