Stau auf der B2: Das ist der Grund

Auf der B2 werden seit Montagvormittag zwischen Donauwörth und Kaisheim auf Höhe Ramhof neue Leitplanken montiert. Die Bundesstraße ist deshalb halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel durch die Engstelle geleitet. Deshalb kommt es bereits den ganzen Tag über zu Staus auf besagter Strecke. Die reichten gerade bis zum Ortsrand von Donauwörth beziehungsweise sogar bis auf die B25 bis zum Kühberg. Polizei war im Einsatz. Die Beamten haben inzwischen eine andere Ampelschaltung angeordnet. Zudem ahndeten sie das Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer, die über Forstwege auswichen. Von Norden her reichte der Stau zurück bis zur Anschlussstelle Kaisheim-Nord, so die Polizei. (AZ)

