Was für das Historische Fest in Huisheim geplant ist

Es ist zwar noch fast ein Jahr hin, doch in Huisheim blicken viele Bürger schon mit Vorfreude auf den kommenden Sommer: Von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August, findet dann in der Ortsmitte ein großes historisches Fest statt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, die für das Fest verantwortlichen Ortsvereine wollen den Gästen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm bieten. Einige Eckpunkte dafür stehen bereits fest.

Einen besonderen Grund, etwa ein Jubiläum, gibt es dabei nicht für das Fest, wie Bürgermeister Harald Müller erläutert. Die letzten Feierlichkeiten dieser Art in der Gemeinde gab es 1997 in Huisheim (800-Jahr-Feier) und 2013 in Gosheim (20 Jahre nach der 1200-Jahr-Feier). Gedanken an eine derartige Veranstaltung habe es im Ort schon länger gegeben, so Müller. Doch man wollte stets die Vereine mit ins Boot nehmen: „Ohne machen wir es nicht.“ 2024 feierte jedoch der BC Huisheim sein 75-jähriges Jubiläum, im Jahr 2028 steht das große Feuerwehrfest bevor, das eine längere Vorlaufzeit benötigt. So einigte man sich schließlich auf 2026. Bevor Termin und Umfang des Festes festgelegt wurden, kamen die Vertreter von 15 Vereinen und Organisationen aus Huisheim und Gosheim zusammen. „Es gab eine sehr gute Resonanz und damit war klar: Wir machen das!“, freut sich Bürgermeister Müller, der auch Mitglied im Festausschuss ist.

Bereits im Frühjahr begannen die Planungen für das Historische Fest in Huisheim

Dessen Vorsitzender Thomas Ammer hat bereits beobachtet: „Alle sind mit Feuer und Flamme voll dabei. So ein Fest schweißt das Dorf zusammen.“ Diesen Effekt habe man bereits in der Vergangenheit beobachten können. „Bei uns herrscht ein gutes Miteinander unter den Vereinen“, sagt auch Müller. Und Tanja Spenninger, ebenfalls Festausschuss-Mitglied, ergänzt schmunzelnd: „Bei uns in Huisheim und Gosheim feiert man eben gerne.“

Bereits im Frühjahr habe man mit den Planungen begonnen. Eine der ersten Aufgaben war, die Ortsdurchfahrt – eine Staatsstraße – für die Festtage sperren zu lassen. „Hierfür haben wir bereits die Genehmigung“, berichtet Müller. Es werde im August 2026 weiträumige Umleitungen geben. Die Festmeile verläuft somit entlang der Hauptstraße vom Ortseingang aus Richtung Harburg bis zum Gasthaus Zum Löwen, auch die Mündlinger Straße und der Bereich um den Dorfladen (Am Lettenbuck) werden mit einbezogen. „Wir wollten das kompakt in der Dorfmitte durchziehen“, so der Bürgermeister. Handwerker und weitere Standbetreiber habe man auf ähnlichen Festen beobachtet und angeschrieben, etwa 50 Aussteller möchte man über das Gelände verteilen. Zuletzt war eine Abordnung beim Stadtmauerfest in Nördlingen zu Besuch, um Kontakte zu knüpfen und Eindrücke zu sammeln.

Drei Bühnen sind für die Festmeile in Huisheim vorgesehen

Gerade Attraktionen wie Bands, Schausteller oder Artisten müssten als erste gebucht werden, bevor sie für das kommende Jahr terminlich bereits vergeben sind, informiert Thomas Ammer. So habe man zum Beispiel bereits eine Feuershow, Zauberer oder eine Greifvogel-Darbietung verpflichten können. Auch das unvermeidliche Sicherheitskonzept muss frühzeitig erarbeitet und mit den verantwortlichen Stellen wie Landratsamt, Polizei und Rettungsdienst abgesprochen werden.

Auf der Festmeile sind drei Bühnen vorgesehen, am Sonntag soll es einen großen Umzug geben. Auch die Verpflegung der Gäste wird frühzeitig geplant. Dafür sind zwar auch Gastronomen und Wirtsleute vorgesehen, einen Großteil des Angebots möchte man aber über die örtlichen Vereine stemmen – zum Beispiel die Kaffeebar mit Kuchen oder den Getränkeverkauf. Bevor der Festbereich definiert wurde, ging man auch auf die jeweiligen Anlieger zu. „Nahezu alle waren damit einverstanden“, berichtet der Bürgermeister von einem guten Austausch.

Nähstube ist in Huisheim vorgesehen

„Die Vorfreude bei den Beteiligten steigt von Monat zu Monat“, hat Tanja Spenninger festgestellt. Die regelmäßigen Treffen des Festausschusses sowie der Vereine würden nun stetig zunehmen. Vor allem auch die junge Generation steht voll hinter dem Fest, unterstreicht Sebastian Färber, der ebenfalls dem Festausschuss angehört und neben Müller, Ammer und Spenninger Teil der „Viererspitze“ ist. In den kommenden Monaten ist auch eine Nähstube für die passenden Klamotten mit entsprechender Tauschbörse vorgesehen. Bereits jetzt werden die Informationen rund um das historische Fest auf der Gemeinde-Homepage sowie über einen eigenen Instagram-Auftritt regelmäßig aktualisiert.

Eins könne man schon gut elf Monate vor den Feierlichkeiten sagen, kündigt Harald Müller an: „Es wird ein schönes Fest und wir werden allen Gästen wirklich einiges bieten. Man darf sich auf vier tolle Festtage in Huisheim freuen. Merken Sie sich den Termin deswegen bereits jetzt vor.“