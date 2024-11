Nordheim war einer der Stadtteile Donauwörths, der am meisten vom Juni-Hochwasser betroffen war. Kein Wunder also, dass es bei der Bürgerversammlung in der Turnhalle vor allem um dieses Thema ging. Oberbürgermeister Jürgen Sorré stellte verschiedene Maßnahmen in Aussicht, um den Hochwasserschutz in Nordheim zu erhöhen. Dabei nannte er auch konkrete Daten.

