Kurioser Unfall: Waschbär flüchtet nach Zusammenprall mit Auto

Zu einem kuriosen Unfall ist es am Montagabend in Donauwörth gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr um 21.30 Uhr durch die Förgstraße in Richtung Johannes-Traber-Straße. Plötzlich überquerte ein Waschbär die Straße von rechts nach links. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr das Tier an.

Als der 28-Jährige nach dem verletzten Tier schauen wollte, flüchtete der Waschbär. Der Mann meldete den Wildunfall jedoch erst am Folgetag bei der Donauwörther Polizei. Die Beamten prüfen daher die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 4000 Euro. (AZ)