Donauwörther U-16 Basketballer bestreiten Doppelwochenende mit Sieg und Niederlage

Donauwörther U-16 Basketballer bestreiten Doppelwochenende in Memmingen und Günzburg mit Sieg und Niederlage Gleich zweimal mussten sich die U16 Bären des VSC Donauwörth auswärts beweisen. Zuerst ging es mit nur sechs Mann am Samstag gegen den Tabellenzweiten TV Memmingen. Im ersten Viertel (19:16) hielten die Bären noch dank drei erfolgreichen 3-Punktewürfen von Fabian Hackert (12 Punkte) gut gegen den sehr gut aufgestellten TV, doch ab dann lief es auf ein Ein-Mann-Spiel eines dank einer Größe von 2,01 Metern starken Memmingers (47 Punkte!!) hinaus. Sämtliche Gegenwehr der Gäste blieb leider trotz beherztem Einsatz und starken 19 Punkten von Luke Meitinger erfolglos und bedeuteten am Ende den klaren Sieg für Memmingen (86:53) Sieg am Sonntag in Wasserburg/Günzburg Ganz anders verlief die Partie am Sonntag ebenfalls auswärts gegen den TSV Wasserburg/Günzburg. Gleich von Anfang an behielten die Bären die Oberhand und entschieden das erste Viertel mit 10 Punkten Vorsprung für sich (16:26). Dank ebenfalls drei verwandelter 3-Punktewürfe von Korbinian Höpfner (22 Punkte) und einer überragenden Defensivleistung von Kilian Schoofs (20 Punkte) ließen sich die Gäste das Ruder nicht mehr aus der Hand nehmen, sodass das Trainerteam um Christian Zweckbronner und Michelle Bautz nicht mehr groß eingreifen mussten, um den Sieg in einem durch manch diskussionswürdige Entscheidung der Schiedsrichter emotional erhitztem Spiel, mit nach Hause zu nehmen (69:88) und den dritten Tabellenplatz zu sichern. Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 16.Februar zuhause in der Stauferhalle gegen den TSV Nördlingen um 14.00 Uhr.

