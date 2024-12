Stadtkapelle Rain: ein faszinierendes Konzert

Es weihnachtet allenthalben in Rain an diesem Sonntag. Allüberall auf den Straßen eilen Menschen in der einfallenden Dämmerung zur zauberhaften Schlossweihnacht oder zur Stadtpfarrkirche St. Johannes zum Weihnachtskonzert der Rainer Stadtkapelle: Zahllose Besucher nehmen die Einladungen zu diesen festlichen Veranstaltungen begeistert an. Übervoll war denn auch wieder die Kirche, verspricht doch jedes Konzert der Rainer Stadtkapelle höchstes musikalisches Vergnügen.

