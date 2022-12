Amphibiensterben und Personalengpass beschäftigen den Stadtrat Wemding

Plus Die Referenten des Stadtrats in Wemding blicken auf 2022 zurück. Es gibt erfreuliche Enwicklungen, aber auch alarmierende Nachrichten.

Findet in Wemding ein unaufhaltsames Amphibiensterben statt? Diese Frage stellt sich einem nach einer Sitzung des Stadtrats. In dieser gab Umweltreferent Johannes Vogel die Ergebnisse der Krötenwanderungen südlich der Kernstadt bekannt. Auch die anderen Referenten des Stadtrats berichteten über ihre jeweiligen Aufgabengebiete. Dabei gab es auch erfreuliche Erkenntnisse.