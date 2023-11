"El Vito": Donna Canta besingt in Wemding das Leben

Der Frauenchor glänzte in der Wemdinger Stadtpfarrkirche mit einer Mischung aus Pop, Folklore und Balladen. Chorleiterin Beate Klein hatte ein ansprechendes Programm zusammengestellt.

Überwältigend groß war das Interesse des Publikums jetzt am neuen Konzert des Frauenchors Donna Canta - die Stadtpfarrkirche Wemding war komplett gefüllt. Ganz offensichtlich spricht das Repertoire des Ensembles - eine Mischung aus Popballaden, internationaler Folklore und sogenannten Come-Together-Songs - viele Menschen an. Verantwortlich dafür ist die rührige Chorleiterin Beate Klein. Dazu kommt die gute Laune, die Donna Canta stets sichtlich und hörbar versprüht. So wechselten sich in diesem Programm kraftvolle Powermusik, wie der Gospelsong „O Happy Day“ oder die italienische „Elegia ai Caduti“von Pippo Pollina ab mit besinnlichen, aber nicht weniger eindringlichen Balladen.

Vielfältigkeit in jeder Beziehung ist Programm bei Donna Canta. Seien es die Instrumente wie die Trommel oder die rasselnde Cabasa, die von einzelnen Frauen eingesetzt werden, die Körpersprache oder die kraftvollen Solostimmen von Sandra Hasmüller, Martha Radler, Moni Michel und Martina Schmidt.

Der Frauenchor sang "Wunder geschehn" von Nena und das Liebeslied "Ich seh dich"

Auch der deutschen Sprache, die oftmals in Popsongs vernachlässigt wird, öffnete sich der Chor mit den gefühlvollen Liedern „Wunder geschehn“ von Nena und dem Liebeslied „Ich seh dich“, ein vierstimmiger Chorsatz, herausfordernd zu meistern von 24 Sängerinnen.

Dem sakralen Raum geschuldet, durften die Lobgesänge auf die Schöpfung nicht fehlen. Ein „African Alleluja“, das südafrikanische „Yakanaka Vhangeri“ und „From a Distance“, sowie das launemachende „Cantar!“, ein im Salsa-Rhythmus schwingendes Alleluja. Hier konnte Michael Buchberger, der versierte Pianist mit einer Eigenimprovisation glänzen. Den Klassiker „Moonriver“ umspielte er gekonnt jazzig, ein Lied zum Schwelgen!

Das raunende „Adiemus“, von Karl Jenkins, dessen Text in einer erfundenen Sprache gehalten ist, ergänzte die Vielfalt der in diesem Konzert gebotenen Sprachen. Nicht zu vergessen sind die humorvollen und informativen Moderationen von Helene Schmid und Evi Zinsmeister. So bleibt nur noch zu bewundern, mit welcher Ruhe und Freundlichkeit Beate Klein, die langjährige Dirigentin des quirligen Frauenchors Donna Canta den Chor zu beeindruckenden Leistungen führte.

Der Dank der Vorsitzenden Monika Knecht-Frey galt den Besucherinnen und Besuchern, aber auch dem Hausherrn, Pfarrer Wolfgang Gebert, und der Mesnerin Claudia Hasmüller. Unter stehenden Ovationen geleiteten die Donne singend ihr dankbares Publikum mit dem Lied „Senjua Dedende“ aus dem Kirchenraum. (AZ)